Как быстро заснуть: тайная методика спецназа США
Один из известных психологов и спортивных тренеров Бад Уинтер в свое время занимался разработкой специальной программы засыпания для солдат спецподразделений армии США во время боевых действий.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
Была разработана методика, с помощью которой можно погружаться в сон даже в самых сложных ситуациях, например, во время обстрелов.
Способ быстрого засыпания по Уинтеру заключается в ментальном расслаблении, при котором тело расслабляется, а мысли человека направлены на что-то хорошее, теплое, умиротворяющее.
Еще быстро заснуть помогут рекомендации сомнолога и нейробиолога Ивана Сомова, который на протяжении 9 лет занимается изучением сна человека.
Ученый предлагает технику так называемой скрытой блокировки.
«Необходимо лечь в постель, принять самую удобную позу, закрыть глаза и дать себе установку «не спать», — советует Сомов.
Это называется «парадоксальным явлением», которое помочь быстро заснуть.
Эксперименты показали, что те, кто освоил эту технику, засыпали гораздо быстрее.
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