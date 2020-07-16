Как быстро заснуть: тайная методика спецназа США

Один из известных психологов и спортивных тренеров Бад Уинтер в свое время занимался разработкой специальной программы засыпания для солдат спецподразделений армии США во время боевых действий.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Была разработана методика, с помощью которой можно погружаться в сон даже в самых сложных ситуациях, например, во время обстрелов.

Способ быстрого засыпания по Уинтеру заключается в ментальном расслаблении, при котором тело расслабляется, а мысли человека направлены на что-то хорошее, теплое, умиротворяющее.

Еще быстро заснуть помогут рекомендации сомнолога и нейробиолога Ивана Сомова, который на протяжении 9 лет занимается изучением сна человека.

Ученый предлагает технику так называемой скрытой блокировки.

«Необходимо лечь в постель, принять самую удобную позу, закрыть глаза и дать себе установку «не спать», — советует Сомов.

Это называется «парадоксальным явлением», которое помочь быстро заснуть.

Эксперименты показали, что те, кто освоил эту технику, засыпали гораздо быстрее.

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