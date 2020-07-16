Обязательное тестирование на коронавирус при въезде в РФ: стало известно, будут ли исключения для жителей «Л/ДНР»

На днях появилось новое правило для желающих попасть в Россию. Въезжающие в РФ должны предъявить справку о прохождении тестирования на коронавирус или же сделать тест в течение трех календарных дней по прибытию в РФ. Новое правило касается не только иностранцев, но и граждан РФ. Информационный ресурс «Луганский инсайд» рассказал, будут ли исключения для жителей «Л/ДНР», ведь многие из них получили паспорта РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».

По информации ресурса, никаких исключений для жителей ОРДЛО не предусмотрено. Они также, как и другие въезжающие в РФ будут вынуждены пройти тест на коронавирус в течение трех дней по прибытию в РФ. При этом ранее сообщалось, что возможно у жителей «Л/ДНР» не будут требовать справку или прохождение теста.

«Слухи не подтвердились. Ростовские власти также будут требовать от жителей «Л/ДНР» обследоваться на коронавирус», — сообщает ресурс.

При этом автор публикации напомнил, что в так называемой «ЛНР» негде сделать тест на коронавирус.

Также ресурс рассказал, сколько будет стоить сделать тест на коронавирус на территории РФ.

«Например, в Курске, тест на коронавирус, результат, которого необходимо ждать три дня, стоить 2500 рублей. 3500 рублей стоит тот, который делается за 20 минут. Тесты бессрочные», — пишет ресурс.

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