Получить водительское удостоверение без очереди: полиция назвала простой способ

Для украинцев стал доступен упрощенный способ получения водительских удостоверений. Теперь это можно сделать через сервисный центр МВД избежав ненужных очередей. Полиция детально объяснила, как легко справиться с этой процедурой.

Об этом сообщает today.ua, передает «НБН».

Для получения водительского удостоверения нужно оформить заказ онлайн. Для этого необходимо пройти через авторизацию в е-кабинете водителя и далее выбрать нужный раздел.

Следующий шаг — это заполнение обязательных информационных полей и выбор удобного для вас места получения удостоверения. Важно не забыть прикрепить отсканированную копию мед справки.

Далее необходимо оплатить услугу банковской карточкой. Квитанция придет на ваш е-майл. В е-кабинете водителя можно проверить, когда будут готовы ваше водительское удостоверение.

Важным является и согласование выдачи пластикового водительского удостоверения в выбранном вами сервисном центре МВД. Напомним, что при его посещении все еще необходимо придерживаться карантинных норм поведения.

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