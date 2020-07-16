Прогноз погоды на 16 июля 2020 года: в Украине комфортная погода, западных регионах пройдут дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 16 июля в Украине будет весьма комфортная погода, лишь на западе будет дождить.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По словам Диденко, в течение дня ожидается приятная температура в диапазоне 22-27 градусов с плюсом, и лишь в Карпатах будет холоднее, там столбики термометров опустятся до 8-14 градусов тепла.

«Дожди и грозы более вероятны завтра в западных областях, в Винницкой и во второй половине дня в Житомирской области. На остальной территории Украины поле повышенного атмосферного давления обусловит сухую, преимущественно солнечную, погоду. Ветер предполагается западного направления, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может быть порывистым», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве также будет довольно комфортная погода с температурой около +25ºС. Осадки не прогнозируются, разве что ближе к вечеру, могут набежать облака и местами возможен небольшой дождь.

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается тепло.