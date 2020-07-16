Сотрудника Службы безопасности будут судить за смертельное ДТП

16.07.2020 07:27

Укринформ

Работник Службы безопасности Украины, которого обвиняют в смертельном наезде на двух пешеходов в Хмельницкой области, предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«В суд направлен обвинительный акт в отношении оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Хмельницкой области, который в конце прошлого года, находясь за рулем служебного авто, сбил насмерть двух пешеходов», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что вечером 25 декабря 2019 года правоохранитель во время движения по улице одного из сел Хмельнитчины на служебном авто марки Daewoo Lanos превысил скорость, в результате чего совершил наезд на двух пешеходов — 46-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.

Пешеходы, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.

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Правоохранитель обвиняется в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, процессуальное руководство — военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины, оперативное сопровождение — Управление уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Хмельницкой области.

По материалам: ukrinform.ru