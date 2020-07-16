В Черкассах пропал заместитель мэра города: его уже разыскивают правоохранители

Общество
Христина Качоровська0
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Об исчезновении своего заместителя сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он просит всех, кто знает что-то о месте пребывания Юрия Ботнара, сообщать ему или полицейским.

Юрий Ботнар
Юрий Ботнар. Фото — hromadske.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«Сегодня утром на работу не вышел мой заместитель Юрий Ботнар. Его жена рассказала, что ещё вчера, 15 июля, около 19:30 он вышел из автомобиля возле горсовета и отправился на какую-то встречу. С того времени на связь он не выходит».

Бондаренко подчеркнул, что телефон его заместителя отключен и он не выходит на связь. Место его пребывания неизвестно.

Мэр добавил, что уже обратился к полиции. Он также просит всех, кому известно место нахождения Ботнара рассказать об этом полиции или сообщить ему.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Черкасс бросил вызов Зеленскому.


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