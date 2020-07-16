В Черкассах пропал заместитель мэра города: его уже разыскивают правоохранители

Об исчезновении своего заместителя сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он просит всех, кто знает что-то о месте пребывания Юрия Ботнара, сообщать ему или полицейским.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«Сегодня утром на работу не вышел мой заместитель Юрий Ботнар. Его жена рассказала, что ещё вчера, 15 июля, около 19:30 он вышел из автомобиля возле горсовета и отправился на какую-то встречу. С того времени на связь он не выходит».

Бондаренко подчеркнул, что телефон его заместителя отключен и он не выходит на связь. Место его пребывания неизвестно.

Мэр добавил, что уже обратился к полиции. Он также просит всех, кому известно место нахождения Ботнара рассказать об этом полиции или сообщить ему.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Черкасс бросил вызов Зеленскому.