Украина отмечает 30-ую годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете

16.07.2020 07:52

Укринформ

В этот день 30 лет назад Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Об этом напоминает Укринформ.

В преамбуле этого документа провозглашалось «верховенство, самостоятельность, полнота и неделимость власти Республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях». От имени украинского народа могла выступать только Верховная Рада. Территория Украины в существующих границах провозглашалась неприкосновенной. Подчеркивалось также исключительное право украинского народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством Украины.

Верховная Рада провозгласила также право страны на собственные вооруженные силы, внутренние войска, органы государственной безопасности. Украина брала обязательство не распространять, не производить и не наращивать ядерное оружие. Будущая внешняя политика Украины, определенная Декларацией, виделась как нейтральная, первоочередной ее задачей определялось обеспечение национальных интересов Украины. По сути, Декларация создала основу для республиканской законотворчества, независимости от союзного законодательства.

Однако принятый документ не получил статуса конституционного акта. Украинская ССР оставалась в составе СССР, поэтому международные организации и страны мира не признали ее государственную независимость. Причиной этого стало отсутствие у Верховной Рады УССР полномочий на принятие решения о выходе республики из состава Советского Союза, то есть на провозглашение независимости Украинской ССР. В соответствии с требованиями Конституции СССР и Украинской ССР, только народ Украинской ССР, как обладатель всей полноты власти в республике, имел право принимать такое решение на референдуме. Действующие нормы международного права также обязывали Верховную Раду Украинской ССР провести республиканский референдум.

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Декларация о государственном суверенитете Украины стала основой для «Акта провозглашения независимости Украины», принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года. Тогда фактически второй раз Украина была провозглашена независимым демократическим государством и окончательно выведена из состава СССР. Независимость страны была поддержана на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

Интересно, что впервые День независимости Украина отметила именно 16 июля 1991 года.

По материалам: ukrinform.ru