Украинский портал "Дія" получил международную награду в области дизайна — Мінцифри

16.07.2020 01:38

Укринформ

Украинский портал "Дія" получил международную награду в области дизайна от Red Dot Design Award.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

"Портал "Дія" получил награду от Red Dot Design Award. Портал государственных услуг diia.gov.ua продуман до деталей: каждый клик — удобный и понятный. Дизайн разработан украинским агентством Spiilka Design Büro, которое уже в третий раз получило эту награду. Дизайн-система сразу направляет украинцев к нужной услуге. Каждый сервис упрощен для пользователя: содержит объяснения, подсказки, ответы на вопросы и ссылки на законодательство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале можно получить 33 услуги, среди них — самая быстрая регистрация ФЛП в мире. Сейчас на портале открыто 32 тысячи ФЛП и 800 тысяч посещений портала.

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Red Dot Design Award — международная дизайнерская премия, которая ежегодно вручается в трех категориях дизайна: промышленном, коммуникационном и концептуальном. Награждает институт Центра дизайна в Эссене (Германия). Работы, отмеченные наградой, выставляются в Музее дизайна Red Dot в Эссене, который является крупнейшим в мире собранием достижений современного дизайна.

Дизайн цифрового государства разработан при поддержке Министерства цифровой трансформации, программой EGAP, финансируемой Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Innovabridge. Проектом USAID "ВзаємоДія!!" (SACCI) и проектом EGOV4Ukraine, что является частью программы U-LEAD с Европой.

По материалам: ukrinform.ru