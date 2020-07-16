За годы декоммунизации в Украине демонтировали более 1300 памятников Ленину

16.07.2020 19:23

Укринформ

В Украине во время процесса декоммунизации демонтировали большое количество объектов, переименовано немало населенных пунктов, улиц и тому подобное.

Об этом рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время презентации в Укринформе общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает корреспондент Укринформа.

"В этом году в апреле исполнилось 5 лет, как в Украине началась декоммунизация. Мы опубликовали небольшой отчет, что произошло, какие качественные, количественные изменения произошли. Если говорить о количественных изменениях, то свыше 51 тысячи объектов топонимики были изменены, под тысячу населенных пунктов, 26 районов, 75 учреждений образования, свыше 30 железнодорожных объектов и морских портов. По монументам, памятным знакам, то около 2,5 тысячи были демонтированы или убраны из публичного пространства. Из них более 1300 – это монументы Ленину", — сказал Дробович.

Он отметил, это было сделано в соответствии с законом, но фактически это и дань памяти, восстановление исторической справедливость в отношении тех людей, которые были замучены, убиты коммунистическим режимом.

"Согласно современным исследованиям, речь идет об около 20 миллионах людей, которые были замучены, убиты тоталитарным коммунистическим режимом. Соответственно всякие публичные символы, памятники, связанные с какими-то борцами за коммунизм, – как Кирову, Петровскому, причастными к установлению коммунистической власти, к командованию отрядами, убивавшими местных людей, которые были против советской власти, и соответственно причастны к распространению этой власти, ее последствий – как ГУЛАГ, Голодомор, сокрытие последствий Холокоста, депортация – это все на совести тех людей, которые были в партийной верхушке, КГБ…", — отметил глава УИНП.

Дробович акцентировал, что так называемые "достижения" тоталитарного советского режима можно перечислять с ужасом, соответственно их символы должны быть убраны из публичного пространства, и этим должны заниматься органы местного самоуправления.

"Коммуникация, образовательный процесс, диалог с обществом – это то, что приведет к коренным, глубоким изменениям в декоммунизации", — подчеркнул историк.

В отношении результатов опроса он отметил, что они свидетельствуют об изменении в общественном мнении.

"Но то, что треть – за, треть – против и еще треть не определилась относительно переименования, означает, что надо бороться за ту треть, которая почему-то по определенным причинам, думаю, из-за неосведомленности о преступлениях тоталитаризма, не определилась. И дальше постепенно, правдой их убеждать", — сказал Дробович.

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Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru