10 самых привлекательных женских имен по мнению психологов-мужчин
По мнению психологов-мужчин многим женщинам в жизни повезло гораздо больше чем другим представительницам слабого пола, так как они могут покорить мужчин не только своей красотой и харизмой, но и именем.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
Обладательницы этих имен так и манят мужчин.
Алла
Имя Алла вызывает у мужчин ассоциацию с яркой, бесстрашной, импульсивной девушкой, и поэтому привлекает.
Елена
Девушки по имени Елена подкупают мужчин своей искренностью, потому и притягивают, как магнит.
Жанна
Обладательницы имени Жанна холодны и одновременно страстны, поэтому способны зажечь в мужчинах настоящую искру.
Ксения
Ксении прямо светятся романтикой, что несомненно привлекает настоящих мужчин, которые будут относиться к ним с максимальной искренностью.
Лилия
Лилия – кокетка и утонченная натура, способная зацепить мужчину с первого взгляда. Таких женщин хочется защищать.
Марина
Марины – жизнелюбивые и интеллектуальные натуры. Они подарят мужчине заботу и стабильность.
Наталья
Наташи притягивают мужчин своей обаятельностью и всегда могут взыть ситуацию в свои руки и навязать свои правила игры.
Ольга
Ольги с одной стороны нежны и сексуальны, а с другой яростны и жестоки. Эти противоречия и притягивают, и отталкивают одновременно.
Светлана
Женщины с именем Светлана имеют особую изюминку, которая привлекает противоположный пол и заставляет их ухаживать за ними.
Юлия
Юлии доверчивы и милы. Они могут очаровывать кавалеров одними глазами, западая им в душу раз и навсегда.
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