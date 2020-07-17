10 самых привлекательных женских имен по мнению психологов-мужчин

По мнению психологов-мужчин многим женщинам в жизни повезло гораздо больше чем другим представительницам слабого пола, так как они могут покорить мужчин не только своей красотой и харизмой, но и именем.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Обладательницы этих имен так и манят мужчин.

Алла

Имя Алла вызывает у мужчин ассоциацию с яркой, бесстрашной, импульсивной девушкой, и поэтому привлекает.

Елена

Девушки по имени Елена подкупают мужчин своей искренностью, потому и притягивают, как магнит.

Жанна

Обладательницы имени Жанна холодны и одновременно страстны, поэтому способны зажечь в мужчинах настоящую искру.

Ксения

Ксении прямо светятся романтикой, что несомненно привлекает настоящих мужчин, которые будут относиться к ним с максимальной искренностью.

Лилия

Лилия – кокетка и утонченная натура, способная зацепить мужчину с первого взгляда. Таких женщин хочется защищать.

Марина

Марины – жизнелюбивые и интеллектуальные натуры. Они подарят мужчине заботу и стабильность.

Наталья

Наташи притягивают мужчин своей обаятельностью и всегда могут взыть ситуацию в свои руки и навязать свои правила игры.

Ольга

Ольги с одной стороны нежны и сексуальны, а с другой яростны и жестоки. Эти противоречия и притягивают, и отталкивают одновременно.

Светлана

Женщины с именем Светлана имеют особую изюминку, которая привлекает противоположный пол и заставляет их ухаживать за ними.

Юлия

Юлии доверчивы и милы. Они могут очаровывать кавалеров одними глазами, западая им в душу раз и навсегда.

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