Благодаря е-судопроизводству государство сможет экономить более 1 миллиарда в год — Холоднюк

17.07.2020 19:59

Укринформ

Полноценное внедрение составляющих Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) позволит органам власти ежегодно экономить более 1 млрд гривень и улучшит доступ граждан к правосудию.

Об этом заявил председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк в интервью Украинским Новостям.

"Таких масштабных проектов как ЕСИТС в мире нет … ЕСИТС — это уникальная украинская разработка с использованием тех наработок и программных продуктов, которые уже внедрены в других странах мира", — подчеркнул Холоднюк.

Он рассказал, что в 2017-2019 годах Государственная судебная администрация выполнила огромный объем работ для запуска электронных сервисов в системе судопроизводства.

Сейчас уже профинансировано более 500 млн гривень из минимально необходимых 1,5 млрд гривень для запуска ЕСИТС.

Холоднюк подчеркнул, что суды на 93% обеспечены компьютерной техникой, построены и обеспечены оборудованием основной и резервный дата центры, включая хранилища данных объемом более 3,5 пентабайтов, в дата центре хранится около 90 млн копий судебных решений. Все системы полностью защищены от внешних атак.

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По словам Холоднюка, уже внедрены в опытную эксплуатацию большинство подсистем ЕСИТС: Электронный кабинет, Электронный суд, видеоконференцсвязь, Единый информационно-справочный центр судебной власти, Автоматизированная система документооборота суда, Единый государственный реестр судебных решений, система автораспределения судебных дел.

Председатель ГСА добавил, что такие сервисы, как видеосвязь и электронные судебные повестки уже активно используются в судебной системе и продемонстрировали свое удобство и эффективность, в частности, во время карантина. Благодаря использованию этих сервисов удалось обеспечить непрерывность предоставления гражданам доступа к правосудию.

"Также планируется ввести официальную электронную почту, как обязательный атрибут юридического лица. Это позволит сэкономить на почтовой корреспонденции судов более 200 млн гривень, а во всех государственных органах более 1 млрд гривень бюджетных средств ежегодно", — отметил он.

Государственной судебной администрацией разработаны изменения в процессуальные кодексы, чтобы обеспечить поэтапное внедрение ЕСИТС и ввести электронные сервисы в правовое поле.

"Для граждан это означает, что без задержек состоится полноценный запуск электронного суда, который все ждут. Стороны смогут перейти к полному электронному общению с судом — от подачи исков и ходатайств до участия в заседаниях дистанционно. Эти инструменты уже работают и нуждаются лишь в нормативном урегулировании", — сказал Холоднюк.

Он добавил, что внедрение электронных сервисов в судебной системе — движущая сила для перехода к электронному документообороту не только государственных органов, но и бизнес структур.

Фото: ГСА

По материалам: ukrinform.ru