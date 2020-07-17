Диалог с шахтерами должен наладиться после кадровых изменений в Минэнерго — Шмыгаль

17.07.2020 12:02

Укринформ

Социальный диалог между Министерством энергетики и шахтерами должен улучшиться после кадровых назначений в Минэнерго.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы далеко продвинулись, это один из первых периодов за последние годы, когда государство не задолжало шахтерам заработную плату. Что касается социального диалога с министерством — на прошлой неделе был назначен заместитель министра по угольной сфере. Социальный диалог должен наладиться", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также предложил инициировать расследование деятельности предыдущего руководителя горно-спасательной службы.

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"Он был уволен в связи с завершением контракта… Но по работе этого руководителя есть факты, которые предоставили, в том числе, трудовые коллективы", — добавил Премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил заместителями министра энергетики Максима Немчинова и Александра Зорина. Немчинов имеет опыт работы в ГП "Уголь Украины", а Зорин возглавлял госпредприятия "Волыньуголь" и "Мирноградуголь".

Как сообщал Укринформ, 11 дней, с 30 июня, у стен Офиса Президента проходила акция протеста шахтеров "Мирноградуоль", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" и представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

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Горняки требовали, в частности, погашения задолженности по выплате зарплат, полного расчета с государственными угледобывающими предприятиями за поставленный уголь, запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из Российской Федерации и Беларуси.

По состоянию на 1 июля общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате за 2015-2020 годы составляла 271 млн грн (в том числе за 2020 год – 124 млн грн). В Минэнерго объяснили, что эту задолженность возможно погасить лишь средствами, полученными от реализации угольной продукции.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru