«Еленовка» пустая – пользователи соцсетей рассказали, почему нет очередей на КПВВ «ДНР»

Сегодня, 17 июля, НВФ так называемой «ДНР» снова возобновили работу КПВВ «Еленовка». По словам очевидцев, на этот раз возле КПВВ нет огромных очередей.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Подконтрольный боевикам «ДНР» пункт пропуска «Еленовка», сегодня, 17 июля снова возобновил свою работу. Правила пересечения линии соприкосновения все те же. Выехать из ОРДЛО можно только при наличии прописки на подконтрольной Украине территории. А попасть на территорию, так называемой «ДНР», можно только по разрешению «межведомственного штаба».

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, сегодня, в отличие от других дней, когда работал пункт пропуска, нет огромных очередей. Пользователи соцсетей предполагают, что людей, у которых есть прописка на подконтрольной Украине территории не так уж и много, поэтому и очереди нет.

« «Еленовка» пустая, около 20 пеших и все». «Наверное, людей с пропиской на подконтрольной Украине территории осталось не так и много», — пишут пользователи соцсетей.

Кроме того, ресурс из ОРДЛО «Донбасский кейс» пишет, что неизвестно, когда НВФ откроют «Еленовку» в следующий раз. Ресурс предполагает, что «власти ДНР» специально наперед не разглашают дату открытия, чтобы люди не спланировали поездку, и тем самым остались на оккупированной территории.

«В какие дни «КПВВ» будет снова работать – тайна за семью печатями. Очевидно, что, не оглашая даты наперед, «власти» не позволяю людям планировать свои поездки», — пишет ресурс.

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