Это кошмар — российский пропагандист Киселёв пожаловался на условия проживания в Крыму

Дмитрий Киселев рассказал об отвратительной ситуации в Крыму с очистными сооружениями. Канализация стекает прямо в море, что мешает всему полуострову.

Об этом Киселёв рассказал в комментарии «Радио Крым. Реалии«, пишет «НБН«.

«Я не могу понять, почему до сих пор никто не строит очистные в Коктебеле. Вроде начали проектировать что-то, но строительство так не началось. Почему — я не понимаю».

На вопрос журналиста, может ли отсутствие канализации мешать проведения разных мероприятий в Коктебеле, Киселёв добавил:

«Ну конечно то сильно мешает. Нам приходится привозить свои биотуалеты… Всем крымчанам мешает отсутствие канализации. Это ужас, это кошмар, это антисанитария. Люди болеют… Это всё неправильно».

Киселёв добавил, что возможно, построить канализацию на полуострове мешает бюрократия.

Напомним, ранее Киселев заявил, что Путин — это институт.