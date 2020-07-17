ФОПам выплатили полмиллиона «карантинной» помощи на детей
ФОПам выплатили полмиллиона "карантинной" помощи на детей
17.07.2020 16:38
Укринформ
Более 80 тыс. физических лиц-предпринимателей получат 553 тыс. грн материальной помощи на детей.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
"По состоянию на 17 июля 80 950 лицам назначено пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, из них уже выплачена помощь 74 892 физическим лицам. Общая сумма средств, направленная Минсоцполитики структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для осуществления выплат ФЛП, составляет 553 954,2 тыс. гривень", — говорится в сообщении.
В Минсоцполитики напомнили, что такая помощь предоставляется физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.
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Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.
В Минсоцполитики добавили, что помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном веб-сайте Министерства социальной политики www.msp.gov.ua в разделе "е-сервисы" или по ссылке -https://dopomoga2fop .ioc.gov.ua, а также воспользовавшись Единым порталом государственных услуг «Дія».
По материалам: ukrinform.ru