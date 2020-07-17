ФОПам выплатили полмиллиона "карантинной" помощи на детей

17.07.2020 16:38

Укринформ

Более 80 тыс. физических лиц-предпринимателей получат 553 тыс. грн материальной помощи на детей.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 17 июля 80 950 лицам назначено пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, из них уже выплачена помощь 74 892 физическим лицам. Общая сумма средств, направленная ​​Минсоцполитики структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для осуществления выплат ФЛП, составляет 553 954,2 тыс. гривень", — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что такая помощь предоставляется физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

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Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.

В Минсоцполитики добавили, что помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном веб-сайте Министерства социальной политики www.msp.gov.ua в разделе "е-сервисы" или по ссылке -https://dopomoga2fop .ioc.gov.ua, а также воспользовавшись Единым порталом государственных услуг «Дія».

По материалам: ukrinform.ru