Сегодня 17 июля годовщина трагедии с Боингом МН17, который был сбит на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Ровно 6 лет назад пассажирский самолет был сбит ракетой из российской установки БУК. Тогда погибли 298 человек – все, кто находился на борту самолета. И хотя вина России доказана, Кремлем продолжается распространение различных фейков с целью перевести свою вину на других.

Как известно, сначала, в первые часы после катастрофы, в российских СМИ отмечалось, что боевиками, или как власти России их называли «ополченцами», был сбит транспортный самолет украинских ВВС Ан-26. Но когда выяснилось, какой самолет фактически сбили эта «победная» информация была зачищена.

Затем кремлевские пропагандисты начали выдавать одну за другой ложь, пытаясь переложить вину на Украину. И хотя их фейки противоречили даже здравому смыслу, Кремль это мало волновало.

Здесь приведены самые абсурдные выдумки российских пропагандистов относительно катастрофы.

— «Боинг» сбил украинский Су-25;

— «Боинг» был сбит украинским «Буком»;

— «Боинг» сбили американцы специальным аппаратом.

И еще много других фейков, которые противоречат друг другу.

Все это Кремль выдумывал, чтобы не признавать свою вину, переведя стрелки на других.

Сегодня причастность России к катастрофе МН17 доказана следствием, и Евросоюз выдвинул жесткое требование РФ признать свою вину.

Адвокаты потерпевших считают, что о применении «Бука» лично знал Владимир Путин, поскольку такую технику без его разрешения из РФ никто вывезти не мог.

Ранее сообщалось о контрольном выстреле для Кремля.