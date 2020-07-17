Медиадвижение вступилось за безопасность журналистов и репутацию StopFake

17.07.2020 17:32

Укринформ

Движение «Медиа за осознанный выбор» призвало Независимый медийный совет и Комиссию журналистской этики дать оценку трем материалам онлайн-издания «Забороны» о StopFake, а правоохранительные органы — расследовать личностные нападки на журналистов «Забороны» и StopFake.

Об этом сообщает «Детектор медіа», обнародовав полный текст заявления Медиадвижения.

«Медиадвижение выражает сожаление и возмущение хейтерством и буллингом в отношении основателя «Забороны» Екатерины Сергацковой. А также угрозами сотрудникам фактчекерской организации StopFake», — говорится в заявлении.

Как отмечается, эта ситуация возникла после публикации онлайн-изданием «Забороны» статьи, в которой StopFake обвинялся в причастности к блокированию их текста с критикой неонацистов администрацией Facebook. Также утверждалось, что якобы сами фактчекеры тесно дружат с неонацистами.

Этот материал «Забороны» вызвал большой резонанс в Украине и за рубежом. Администрация Facebook сообщила о том, что текст был удален ошибочно. StopFake опроверг в собственном заявлении все обвинения, но они нанесли существенный вред его репутации. Ответ StopFake «Заборона» на своих страницах не опубликовала, но дала еще два собственных материала, в которых настаивала на своих обвинениях.

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«Мы считаем, что журналистика должна быть не только свободной, но и ответственной. Любые попытки подвергать сомнению работу коллег должны быть тщательно обоснованы и основаны на неоспоримых фактах. В то же время и критика с любой стороны должна восприниматься как часть открытой дискуссии и именно в таком ключе комментироваться. То есть конфликт из-за публикации «Забороны» должен быть решен исключительно внутри профессионального сообщества», — отмечают авторы заявления.

Они также подчеркивают, что Медиадвижение осуждает личностные нападки на журналистов.

«Мы призываем правоохранительные органы расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности в соответствии с украинским законодательством. Личная безопасность журналистов и свобода слова должны быть в приоритете», — заявили авторы обращения.

Они добавили, что важна также репутация украинской фактчекинговой организации StopFake, которая заявляет, что сегодня против нее продолжается системная дискредитационная кампания.

Эта ситуация наносит ущерб журналистскому сообществу и гражданскому обществу Украины. Публичное выяснение личных отношений, безосновательные обвинения, оскорбления и угрозы, к которым прибегли комментаторы этого конфликта в соцсетях, являются недопустимыми, считают в Медиадвижении и призывают прекратить такую ​​практику и вернуться в рамки цивилизованного обсуждения. «Для начала профессиональной дискуссии обращаемся к Независимому медийному совету и Комиссии журналистской этике с просьбой дать заключение относительно трех материалов «Забороны» по StopFake стандартам профессионального журналистского расследования. Только после беспристрастного экспертного заключения может состояться дискуссия по существу конфликта, а не его интерпретации с разных сторон», — резюмировали члены Медиадвижения.

Как сообщалось, Движение «Медиа за осознанный выбор» основан 5 февраля 2019 года. Первыми подписантами меморандума Медиадвижения стали «UA: Перший», «Українське радіо», «Громадське радіо», ИА «Укринформ», ИА «Интерфакс-Украина», Liga.net, «Зеркало недели. Украина», «Новое Время», «Цензор.нет», 5 канал, «Украинская неделя», Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимы1 медийный совет, «Детектор медиа», Институт массовой информации, «Интерньюз Украина», Центр демократии и верховенства права, Фонд «Общественность», Независимая ассоциация телерадиовещателей, «Донецкий институт информации», «Институт демократии имени Пилипа Орлика», Центр прав человека Zmina и другие организации, отдельные журналисты — всего более 70 участников.

Вступить в Медиадвижение или поддержать его можно, обратившись к координатору Вадиму Мискому: vadim.miskyi@gmail.com.

По материалам: ukrinform.ru