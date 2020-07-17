МОЗ планирует в два раза увеличить количество тестирований на коронавирус

Общество
Христина Качоровська0
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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на сегодняшний день в Украине за сутки делают 13-14 тысяч ПЦР-тестирований.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — dilo.net.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Глава МОЗ Украины Максим Степанов заявил о намерении увеличить в два раза количество суточных ПЦР-тестирований на COVID-19:

«В ближайшем будущем мы хотим максимально увеличить количество тестирований на коронавирус. Мы будем увеличивать мощность лабораторий, чтобы они могли проводить больше тестов. На данный момент планируем увеличить в два раза от нынешнего показателя».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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