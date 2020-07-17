НАБУ объяснило, за что главе Окружного админсуда объявили подозрение

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17.07.2020 20:13

Укринформ

Председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также председатель ГСА Зиновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над ВККСУ и ВСП.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«17 «17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева (далее — ОАСК), его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам. Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фактически эта организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и деловых кругов.

«В частности, для этого председатель ОАСК использовал схему по подаче искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду с последующим «сверхбыстрым» их рассмотрением и с заранее определенным результатом», — подчеркнули в НАБУ.

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Также уточняется, что в июле 2019 года работники НАБУ, Управления специальных расследований ГПУ, СБУ провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовского райсуда Одессы, и, как следствие, сообщили о подозрении председателю ОАСК и еще трем судьям.

В НАБУ напомнили, что тогда судьям инкриминировали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешательства в деятельность судебных органов для создания искусственных препятствий в работе ВККС. «Ныне расследование указанного эпизода завершено, идет ознакомление подозреваемых с материалами», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что трое из привлеченных к ответственности лиц уже второй раз получают подозрения в совершении незаконных действий: речь идет о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда.

НАБУ также выложило видеозапись с рассекреченными материалами следственных действий, раскрывающих детали преступления, «учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства».

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что детективы НАБУ вручили подозрение председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, 5 другим судьям и председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Бутусов уточнил, что судьи не будут сразу задержаны на месте, потому что являются спецсубъектами, а такое решение может санкционировать ВСП, а впоследствии — ВАКС.

Как сообщалось, ранее в ОАСК заявили, что в их помещении проходят обыски, и что «среди озвученных оснований — расследование «дел Майдана».

Впоследствии в НАБУ сообщили, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По материалам: ukrinform.ru