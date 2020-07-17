НАБУ вызвало Злочевского на три допроса

17.07.2020 14:55

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского на три допроса подряд с 21 по 23 июля.

Соответствующая повестка размещена на сайте НАБУ.

«Повестка о вызове Злочевского Николая Владиславовича, зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Рейтарская. Вам необходимо прибыть 21.07.2020 в 15 ч. 30 мин., 22.07.2020 в 14 ч. 30 мин., 23.07.2020 в 11 ч. 30 мин. в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г.Киев, ул. Сурикова, 3, для проведения допроса в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020», — говорится в тексте повестки.

Отмечается, что Злочевский вызывается в НАБУ для допроса как подозреваемый.

Как сообщалось, 12 июня 2020 года детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать 6 млн долл. взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, которое осенью 2019 года Генеральная прокуратура передала в национальное бюро по подследственности.

Среди задержанных лиц — первый заместитель начальника ГУ ГНС в г.Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Лицам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Досудебное расследование продолжается.

1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 6 млн долларов.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с июля 2010 года до апреля 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В мае 2014 года сын на то время вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited — компании Злочевского.

5 июня бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что во время аудита старых дел Генпрокуратуры не было обнаружено никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена.

По материалам: ukrinform.ru