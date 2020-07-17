Напавший на активиста в Одессе причастен к стрельбе в Броварах — полиция

17.07.2020 17:50

Укринформ

Работники правоохранительных органов задержали напавшего на активиста одной из общественных организаций в Одессе, и он оказался причастным к стрельбе в Броварах, которая произошла в конце мая.

Об этом информирует Департамент стратегических расследований НПУ.

«Избиение активиста общественной организации в Одессе — полицейские задержали нападавшего. Им оказался злоумышленник, причастный к массовой стрельбе в г.Бровары в конце мая этого года», — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 9 июля в Одессе было совершено нападение на представителя одной из общественных организаций, который сразу же вызвал полицию.

Потерпевший связал этот случай со своей активной общественной деятельностью – борьбой с незаконными застройками и парковочными площадками.

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Поэтому стражи порядка по результатам оперативно-сыскных мероприятий получили информацию о пути нападавшего после совершения преступления и установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин, причастный к резонансной стрельбе в Броварах.

«15 июля нападавшему заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины и направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. На заседание суда подозреваемый не явился, после чего следственный судья Приморского районного суда г.Одесса вынес решение о его задержании и привод для избрания меры пресечения", — сообщили в полиции.

Отмечается, что вечером 15 июля оперативники УСР в Одесской области задержали злоумышленника и провели обыски в его автомобиле и по месту жительства.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве осуществляют следователи Шевченковского отдела полиции Приморского ОП в г.Одессе ГУНП в Одесской области, процессуальное руководство — Одесская местная прокуратура №3.

Как сообщалось, 9 июля в Одессе было совершено нападение на Владимира Савченко — лидера общественной организации "Спільна мета", которая противодействует незаконной застройке побережья.

Член фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук 14 июля заявил, что направит обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Ирине Венедиктовой по расследованию нападения на одесского активиста.

В жилом квартале Броваров на Киевщине утром 29 мая произошла перестрелка между двумя группировками за перераспределение потока пассажирских перевозок с участием около 100 человек.

5 июня Министерство внутренних дел Украины аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, работники которых принимали участие в стрельбе в Броварах.

По материалам: ukrinform.ru