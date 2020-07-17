"Не трогайте язык": под Радой разожгли "ватру"

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17.07.2020 12:27

Укринформ

Участники акции "Руки прочь от языка!" под Верховной Радой зажгли дымовые шашки для имитации огня.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, активисты подожгли дымовые шашки возле имитированного костра из сухих веток, который установили на площади перед Верховной Радой в начале акции. На имитированном костре также разместили плакат "Не подливайте масла в огонь — не трогайте язык".

Акция под ВР / Фото: Евгений Котенко, Укринформ

Как сообщалось, 17 июля под Верховной Радой второй день подряд проходит акция в защиту украинского языка. Митингующие утверждают, что будут ждать рассмотрения в Раде законопроекта Максима Бужанского. В то же время этот проект — в четвертой десятке запланированных к рассмотрению вопросов. Заседание Верховной Рады будет продолжаться до 14 час.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец (фракция "Слуга народа") 17 июля сообщила, что Верховная Рада, вероятно, не будет рассматривать законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" в пятницу, несмотря на его наличие в повестке дня пленарного заседания.

Законопроект Бужанского предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в понедельник, 13 июля, на согласительном совете выразил инициативу фракции включить в повестку дня законопроект Бужанского.

Председатель ВР Дмитрий Разумков тогда отметил, что этот законопроект может быть вынесен на голосование 17 июля.

В то же время Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики 17 июня рекомендовал парламенту отклонить доработанную редакцию этого законопроекта.

Против этого законопроекта свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и педагогическая общественность.

По материалам: ukrinform.ru