Новые районы в Украине: полный список

Общество
Христина Качоровська0
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17 июля народные избранники буквально «перекроили» карту Украины и приняли постановление о сокращении числа районов в стране. Теперь, вместо 490 районов, в Украине будет 136.

Карта Украины
Карта Украины. Фото — youtube.com

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Так, согласно реформе, области будет поделены на такие районы:

Винницкая область:

  • Винницкий район
  • Гайсинский район
  • Жмеринский район
  • Могилев-Подольский район
  • Тульчинский район
    Хмильницкий район

Волынская область:

  • Владимир-Волынский район
  • Камень-Каширский район
  • Ковельский район
  • Луцкий район

Днепропетровская область:

  • Днепровский район
  • Камянской район
  • Криворожский район
  • Никопольский район
  • Новомосковский район
  • Павлоградский район
  • Синельниковский район

Донецька область:

  • Бахмутский район
  • Волноваский район
  • Горловский район
  • Донецкий район
  • Кальмиуский район
  • Краматорский район
  • Мариупольский район
  • Покровский район

Житомирская область:

  • Бердичевский район
  • Житомирский район
  • Коростенский район
  • Новоград-Волынский район

Закарпатская область:

  • Береговской район
  • Мукачевский район
  • Раховский район
  • Тячевский район
  • Ужгородский район
  • Хустский район

Запорожская область:

  • Бердянский район
  • Васильевский район
  • Запорожский район
  • Мелитополский район
  • Пологивский район

Ивано-Франковская область:

  • Верховинский район
  • Ивано-Франковский район
  • Калуский район
  • Коломойский район
  • Косовский район
  • Надворнянский район

Киевская область:

  • Белоцерковский район
  • Бориспольский район
  • Броварский район
  • Бучанский район
  • Вишгородский район
  • Обуховский район
  • Фастовский район

Кировоградская область:

  • Головановский район
  • Кропивницкий район
  • Новоукраинский район
  • Александрийский район

Луганская область:

  • Алчевский район
  • Довжанский район
  • Луганский район
  • Ровеньковский район
  • Сватовской район
  • Северодонецкий район
  • Старобильский район
  • Счастинский район (с админцентром в пгт. Новоайдар)

Львовская область:

  • Дрогобицкий район
  • Золочевской район
  • Львовский район
  • Самборский район
  • Стрыйский район
  • Червоноградский район
  • Яворовской район

Николаевская область:

  • Баштанский район
  • Вознесенский район
  • Николаевский район
  • Первомайский район

Одесская область:

  • Березовский район
  • Белгород-Днестровский район
  • Болградский район
  • Измаилский район
  • Одесский район
  • Подольский район
  • Роздельнянский район

Полтавская область:

  • Кременчуцкий район
  • Лубенский район
  • Миргородский район
  • Полтавский район

Ровенская область:

  • Вараский район
  • Дубенский район
  • Ровенский район
  • Сарненский район

Сумская область:

  • Конотопский район
  • Охтырский район
  • Роменский район
  • Сумской район
  • Шосткинский район

Тернопольская область:

  • Кременецкий район
  • Тернопольский район
  • Чертковский район

Харьковская область:

  • Богодуховский район
  • Изюмский район
  • Красноградский район
  • Купянский район
  • Лозовский район
  • Харкьковский район
  • Чугуевский район

Херсонская область:

  • Бериславский район
  • Генический район
  • Каховский район
  • Скадовский район
  • Херсонский район

Хмельницкая область:

  • Камянец-Подольский район
  • Хмельницкий район
  • Шепетовский район

Черкасская область:

  • Звенигородский район
  • Золотоношский район
  • Уманский район
  • Черкасский район

Черновицкая область:

  • Вижницкий район
  • Днестровский район
  • Черновицкий район

Черниговская область:

  • Корюковский район
  • Нежинский район
  • Новгород-Сиверский район
  • Прилуцкий район
  • Черниговский район

Автономная республика Крым:

  • Бахчисарайский район
  • Белогорский район
  • Джанкойский район
  • Евпаторийский район
  • Керченский район
  • Курманский район
  • Перекопский район
  • Симферопольский район
  • Феодосийский район
  • Ялтинский район

Напомним, ранее мы писали, что нардепы проголосовали за сокращение районов Украине.


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