Новые районы в Украине: полный список

17 июля народные избранники буквально «перекроили» карту Украины и приняли постановление о сокращении числа районов в стране. Теперь, вместо 490 районов, в Украине будет 136.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Так, согласно реформе, области будет поделены на такие районы:

Винницкая область:

Винницкий район

Гайсинский район

Жмеринский район

Могилев-Подольский район

Тульчинский район

Хмильницкий район

Волынская область:

Владимир-Волынский район

Камень-Каширский район

Ковельский район

Луцкий район

Днепропетровская область:

Днепровский район

Камянской район

Криворожский район

Никопольский район

Новомосковский район

Павлоградский район

Синельниковский район

Донецька область:

Бахмутский район

Волноваский район

Горловский район

Донецкий район

Кальмиуский район

Краматорский район

Мариупольский район

Покровский район

Житомирская область:

Бердичевский район

Житомирский район

Коростенский район

Новоград-Волынский район

Закарпатская область:

Береговской район

Мукачевский район

Раховский район

Тячевский район

Ужгородский район

Хустский район

Запорожская область:

Бердянский район

Васильевский район

Запорожский район

Мелитополский район

Пологивский район

Ивано-Франковская область:

Верховинский район

Ивано-Франковский район

Калуский район

Коломойский район

Косовский район

Надворнянский район

Киевская область:

Белоцерковский район

Бориспольский район

Броварский район

Бучанский район

Вишгородский район

Обуховский район

Фастовский район

Кировоградская область:

Головановский район

Кропивницкий район

Новоукраинский район

Александрийский район

Луганская область:

Алчевский район

Довжанский район

Луганский район

Ровеньковский район

Сватовской район

Северодонецкий район

Старобильский район

Счастинский район (с админцентром в пгт. Новоайдар)

Львовская область:

Дрогобицкий район

Золочевской район

Львовский район

Самборский район

Стрыйский район

Червоноградский район

Яворовской район

Николаевская область:

Баштанский район

Вознесенский район

Николаевский район

Первомайский район

Одесская область:

Березовский район

Белгород-Днестровский район

Болградский район

Измаилский район

Одесский район

Подольский район

Роздельнянский район

Полтавская область:

Кременчуцкий район

Лубенский район

Миргородский район

Полтавский район

Ровенская область:

Вараский район

Дубенский район

Ровенский район

Сарненский район

Сумская область:

Конотопский район

Охтырский район

Роменский район

Сумской район

Шосткинский район

Тернопольская область:

Кременецкий район

Тернопольский район

Чертковский район

Харьковская область:

Богодуховский район

Изюмский район

Красноградский район

Купянский район

Лозовский район

Харкьковский район

Чугуевский район

Херсонская область:

Бериславский район

Генический район

Каховский район

Скадовский район

Херсонский район

Хмельницкая область:

Камянец-Подольский район

Хмельницкий район

Шепетовский район

Черкасская область:

Звенигородский район

Золотоношский район

Уманский район

Черкасский район

Черновицкая область:

Вижницкий район

Днестровский район

Черновицкий район

Черниговская область:

Корюковский район

Нежинский район

Новгород-Сиверский район

Прилуцкий район

Черниговский район

Автономная республика Крым:

Бахчисарайский район

Белогорский район

Джанкойский район

Евпаторийский район

Керченский район

Курманский район

Перекопский район

Симферопольский район

Феодосийский район

Ялтинский район

Напомним, ранее мы писали, что нардепы проголосовали за сокращение районов Украине.