Новые районы в Украине: полный список
17 июля народные избранники буквально «перекроили» карту Украины и приняли постановление о сокращении числа районов в стране. Теперь, вместо 490 районов, в Украине будет 136.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.
Так, согласно реформе, области будет поделены на такие районы:
Винницкая область:
- Винницкий район
- Гайсинский район
- Жмеринский район
- Могилев-Подольский район
- Тульчинский район
Хмильницкий район
Волынская область:
- Владимир-Волынский район
- Камень-Каширский район
- Ковельский район
- Луцкий район
Днепропетровская область:
- Днепровский район
- Камянской район
- Криворожский район
- Никопольский район
- Новомосковский район
- Павлоградский район
- Синельниковский район
Донецька область:
- Бахмутский район
- Волноваский район
- Горловский район
- Донецкий район
- Кальмиуский район
- Краматорский район
- Мариупольский район
- Покровский район
Житомирская область:
- Бердичевский район
- Житомирский район
- Коростенский район
- Новоград-Волынский район
Закарпатская область:
- Береговской район
- Мукачевский район
- Раховский район
- Тячевский район
- Ужгородский район
- Хустский район
Запорожская область:
- Бердянский район
- Васильевский район
- Запорожский район
- Мелитополский район
- Пологивский район
Ивано-Франковская область:
- Верховинский район
- Ивано-Франковский район
- Калуский район
- Коломойский район
- Косовский район
- Надворнянский район
Киевская область:
- Белоцерковский район
- Бориспольский район
- Броварский район
- Бучанский район
- Вишгородский район
- Обуховский район
- Фастовский район
Кировоградская область:
- Головановский район
- Кропивницкий район
- Новоукраинский район
- Александрийский район
Луганская область:
- Алчевский район
- Довжанский район
- Луганский район
- Ровеньковский район
- Сватовской район
- Северодонецкий район
- Старобильский район
- Счастинский район (с админцентром в пгт. Новоайдар)
Львовская область:
- Дрогобицкий район
- Золочевской район
- Львовский район
- Самборский район
- Стрыйский район
- Червоноградский район
- Яворовской район
Николаевская область:
- Баштанский район
- Вознесенский район
- Николаевский район
- Первомайский район
Одесская область:
- Березовский район
- Белгород-Днестровский район
- Болградский район
- Измаилский район
- Одесский район
- Подольский район
- Роздельнянский район
Полтавская область:
- Кременчуцкий район
- Лубенский район
- Миргородский район
- Полтавский район
Ровенская область:
- Вараский район
- Дубенский район
- Ровенский район
- Сарненский район
Сумская область:
- Конотопский район
- Охтырский район
- Роменский район
- Сумской район
- Шосткинский район
Тернопольская область:
- Кременецкий район
- Тернопольский район
- Чертковский район
Харьковская область:
- Богодуховский район
- Изюмский район
- Красноградский район
- Купянский район
- Лозовский район
- Харкьковский район
- Чугуевский район
Херсонская область:
- Бериславский район
- Генический район
- Каховский район
- Скадовский район
- Херсонский район
Хмельницкая область:
- Камянец-Подольский район
- Хмельницкий район
- Шепетовский район
Черкасская область:
- Звенигородский район
- Золотоношский район
- Уманский район
- Черкасский район
Черновицкая область:
- Вижницкий район
- Днестровский район
- Черновицкий район
Черниговская область:
- Корюковский район
- Нежинский район
- Новгород-Сиверский район
- Прилуцкий район
- Черниговский район
Автономная республика Крым:
- Бахчисарайский район
- Белогорский район
- Джанкойский район
- Евпаторийский район
- Керченский район
- Курманский район
- Перекопский район
- Симферопольский район
- Феодосийский район
- Ялтинский район
Напомним, ранее мы писали, что нардепы проголосовали за сокращение районов Украине.