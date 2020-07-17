Ослабить карантин не готовы Киев и шесть областей
Ослабить карантин не готовы Киев и шесть областей
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17.07.2020 13:10
Укринформ
По состоянию на 17 июля Киев и шесть регионов Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Харьковская области и город Киев.
В частности, данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.
Как отмечают в Минздраве, регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;
коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
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Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведений, опубликованных на официальном веб-сайте Министерства здравоохранения.
Как сообщал Укринформ, по состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19, за сутки — 809 новых.
По материалам: ukrinform.ru