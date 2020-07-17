Основная сессия ВНО сегодня завершается тестированием по химии

17.07.2020 05:56

Укринформ

В пятницу, 17 июля, состоится внешнее независимое тестирование по химии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"17 июля состоится внешнее независимое оценивание по химии. Более 14 тысяч человек в 74 пунктах тестирования в течение 150 минут будут выполнять задачи сертификационной работы по химии. Тест насчитывает 52 задания, за правильное выполнение которых можно набрать 74 балла", — говорится в сообщении.

Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его допустят к участию в ВНО.

Читайте также: Назвали пороговые баллы для ВНО по математике и физике

Как сообщал Укринформ, основная сессия внешнего независимого тестирования проходит в Украине с 25 июня по 17 июля.

16 июля экспертная комиссия УЦОКО определило пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по математике — 9 баллов, и для ЗНО по физике — 12 баллов.

Заседания экспертной комиссии по установлению порога "сдал/не сдал" по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии состоится 23 июля, по географии, химии – 28 июля.

Читайте также: ВНО по географии: тесты написали почти 93 тысячи участников

Дополнительная сессия ВНО должна состояться с 24 июля по 10 августа.

По материалам: ukrinform.ru