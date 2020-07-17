Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Общество
Таисия Слепцова0
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Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

17.07.2020 11:22

Укринформ

Возле здания Верховной Рады проходит акция протеста из-за «языкового» законопроекта. В ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями.

Сейчас на площади под парламентом находятся несколько сотен человек, сообщает корреспондент Укринформа.

Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Стычка с полицией под Верховной Радой / Фото: Евгений Котенко, Укринформ

Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

По материалам: ukrinform.ru


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