Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией
Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией
17.07.2020 11:22
Укринформ
Возле здания Верховной Рады проходит акция протеста из-за «языкового» законопроекта. В ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями.
Сейчас на площади под парламентом находятся несколько сотен человек, сообщает корреспондент Укринформа.
Стычка с полицией под Верховной Радой / Фото: Евгений Котенко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru
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