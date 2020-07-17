Прощание с Героем, "ватра" под Радой и "Блудный сын" дома

Фото недели

17.07.2020 16:35

Укринформ

События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Владимир Тарасов

Неделя в Раде: принятый закон об игорном бизнесе, назначение местных выборов на 25 октября, новые глава Нацбанка (Кирилл Шевченко) и Антимонопольного комитета (Ольга Пещанская), переход партии "Голос" в оппозицию к действующей власти, сокращение более чем в три раза количества районов – такими стали результаты работы парламента в минувшие дни.



Фото: Владимир Тарасов

Кроме того, в четверг, 16 июля, состоялось торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. На нем присутствовали Президент Владимир Зеленский (на фото), а также бывшие руководители государства — Леонид Кравчук (на фото), Виктор Ющенко и Петр Порошенко, народные депутаты разных созывов, правительство, иностранные дипломаты.



Фото: Евгений Котенко

В тот же день под стенами Рады началась акция "Руки прочь от языка!" против законопроекта №2362 народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Максима Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно обучения на государственном языке в учебных заведениях", который переносит с 2020-го в 2023 год переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.



Фото: Евгений Котенко

Продолжился протест и в пятницу, 17 июля. Митингующие заявили, что будут ждать рассмотрения в Раде законопроекта Бужанского. Активисты подожгли дымовые шашки возле имитированной "ватры" из сухих веток, которую установили на площади перед парламентом в начале акции. На ней также разместили плакат "Не підливайте олії у вогонь – не чіпайте мову".



Фото: Евгений Котенко

Попытка активистов пронести под Верховную Раду дрова для символической "ватры" завершилась столкновениями с правоохранителями.



Фото: Геннадий Минченко

В Киеве (на фото) и во Львове простились с погибшим на прошлой неделе на фронте военнослужащим, известным волонтером, основателем общественной организации "Поисковая инициатива Майдана" Тарасом Матвиивым. 31-летний боец ​​был младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й механизированной бригады имени Короля Даниила, который в 2015 году ушел добровольцем на фронт, воевал в Песках и Донецком аэропорту. До войны Матвиив был известным блоггером, работал журналистом и принимал активное участие в Революции достоинства.

Тарас Матвиив погиб 10 июля недалеко Троицкого на Луганщине. Во время вражеского обстрела он спас двух своих побратимом, помог им добраться в безопасное место. Однако сам погиб от разрыва вражеской мины. Матвииву присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».



Фото: Геннадий Минченко

На этой неделе состоялись судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Так, Печерский районный суд на два месяца продлил меру пресечения (содержание под стражей) подозреваемым — волонтеру и врачу Юлии Кузьменко (на фото) и ветерану АТО Андрею Антоненко. Этот же суд смягчил меру пресечения другой подозреваемой по делу — Яне Дугар.



Фото: Евгений Котенко

В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко во вторник, 14 июля, представили возвращенную в Украину из США картину Пьера Гудро "Любовники, или Блудный сын с проституткой". Картину вывезли из музея во время нацистской оккупации 1941-1943 годов и нашли в 2013 году на аукционе "Дойл" в Нью-Йорке.

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Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Евгений Котенко

Участник акции "Руки прочь от языка!" под стенами парламента в Киеве.



Фото: Евгений Котенко

Усиленная антикоронавирусная защита: участники интерактивных мероприятий касательно освещения хода прозрачного приватизационного аукциона по продаже гостиницы "Днипро" в Киеве.



Фото: Владимир Тарасов

"Битва гаджетов": народные депутаты Украины во время заседания парламента в Киеве.



Фото: Александр Лапин

Утка в зоодворике Центрального парка культуры и отдыха в Виннице.



Фото: Сергей Пустовит

Собака возле охлаждающей рамки в Полтаве.



Фото: Александр Лапин

Черепаха в зоодворике Центрального парка культуры и отдыха в Виннице.



Фото: Евгений Котенко

Приматы на территории Киевского зоопарка.



Фото: Юлий Зозуля

Восход солнца над Черным морем в Одессе.



Фото: Юлий Зозуля

Птица пролетает над Черным морем в Одессе.

По материалам: ukrinform.ru