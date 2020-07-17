Размер пенсии от стажа почти не зависит: в ПФУ разъяснили, почему бывает меньшая пенсия при большем стаже

Система, по которой начисляются пенсии в Украине, особая, поэтому нередко вызывает возмущение у граждан после выхода на пенсию.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Ситуации, когда люди, имеющие стаж 30-40 лет в итоге, выйдя на пенсию, получают меньше, чем те, кто отработал 20-25 лет.

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, на самом деле страховой стаж только дает право для выхода на пенсию, а размер пенсии от стажа почти не зависит.

Формула, по которой происходит расчет пенсии, учитывает среднюю заработную плату за последние три года, которую потом умножают на соотношение зарплаты пенсионера к средней, а уж потом полученная сумма умножается на коэффициент трудового стажа, который определяется как количество лет стажа деленное на 100.

Поэтому бывают ситуации, когда у человека есть большой стаж, но была низкая зарплата, и в результате пенсия может даже не дотянуть до минимальной.

Тогда пенсионеру устанавливают минималку.

Ранее сообщалось о новой индексации пенсий.