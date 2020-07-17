Шахтерам «Л/ДНР» активно предлагают работу в РФ: съездившие «подзаработать» призывают других не ехать

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что жителям «Л/ДНР» в соцсетях часто предлагают работу в РФ. Причем, обещают официальное трудоустройство. По словам автора публикации, работу в основном предлагают шахтерам. Вот только те, кто уже побывали на работе в РФ, отговаривают других работать в России.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает НБН.

В соцсетях все чаще начали появляться объявления о работе в РФ для шахтеров «Л/ДНР». При этом заработную плату предлагают более заманчивую, чем в «республиках».

«В основном речь идет о шахтных специальностях», — отметил ресурс.

Вот только, люди, которые уже побывали на работе в РФ, не рекомендуют другим ехать на работу в Россию.

Один из пользователей соцсетей, который пишет под ником Максим Рудковский, сообщает:

«Ребята, не ведитесь, работу предлагают в Воркуте, ехать без российского паспорта бессмысленно – возникнет слишком много проблем».

Он также пишет, что, несмотря на то, что заработную плату предлагаю выше, чем в «Л/ДНР», значительная часть денег уйдет на аренду жилья. Кроме того, мужчина пишет, что не будет никаких привилегий тем, у кого есть паспорт РФ. Он также отметил, что к приехавшим из «Л/ДНР» на работу в РФ относятся, мягко говоря, не очень хорошо.

«Другие съездившие «подзаработать» в целом придерживаются того же мнения», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что стало известно, сколько жителей «ДНР» хотят выехать из «республики».