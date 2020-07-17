Шкарлет назвал наиболее вероятный сценарий начала учебного года

17.07.2020 19:36

Укринформ

Министерство образования и науки Украины рассматривает три возможных сценария начала нового учебного года.

Об этом рассказал в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет во время рабочей поездки в Черниговскую область, сообщает пресс-служба министерства.

"Учебный год в Украине начнется в соответствии с одним из трех сценариев. Решение о выборе сценария, по которому будет проходить обучение, будут определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе", — отметил министр.

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Так, вариант первый — низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

Вариант второй — высокий уровень заболеваемости, процесс образования обеспечивается дистанционно.

И вариант третий (наиболее вероятный) — средний уровень заболеваемости, процесс образования обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

По словам Шкарлета, учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.

"Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", — подчеркнул в.и.о. министра.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в правительстве рассматривают возможность дистанционного обучения осенью в случае ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.

По состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждено 57 264 случая COVID-19, за сутки — 809 новых.

Фото: Минобразования

По материалам: ukrinform.ru