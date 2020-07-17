Шмыгаль провел совещание по проблеме загрязнения трансграничных рек

17.07.2020 16:18

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по решению проблемы загрязнения трансграничных рек.

Об этом информирует Правительственный портал.

"Под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось селекторное совещание по вопросам урегулирования проблемных вопросов, связанных с предотвращением попадания твердых бытовых отходов в реку Тиса и другие водные объекты, в национальном и трансграничном аспектах", — говорится в сообщении.

Открывая совещание, Шмыгаль сообщил, что во время паводков в этом году в западных областях Украины проявился масштаб проблемы попадания мусора в трансграничные водные объекты.

«За 30 лет не было создано ни концепции, ни стратегии по утилизации твердых бытовых отходов, ни реализации ее на практике. И в горных территориях западных областей эта проблема проявляется особенно остро… Проблема касается всей Украины, и мы должны начать разрабатывать шаги для решения этой проблемы на уровне всего государства, а западные области пусть станут для нас первым шагом. Надо сделать все, чтобы бытовые отходы со стихийных свалок не попадали в водные объекты», — добавил Премьер-министр.

В свою очередь министр защиты окружающей природной среды и природных ресурсов Роман Абрамовский рассказал, что масштабы загрязнения рек вызваны тем, что отдаленные и горные регионы не имеют системы сбора и вывоза отходов, из-за чего там массово образуются стихийные свалки, отходы из которых во время наводнений попадают в водные объекты. Также министр напомнил, что закон возлагает ответственность за несанкционированные свалки именно на органы местного самоуправления.

«Надо на местном уровне областным и районным государственным администрациям, органам местного самоуправления провести рейдовые мероприятия для того, чтобы выяснить места стихийных свалок, провести работу по их ликвидации, разработать план и постоянно вести разъяснительную работу среди населения по обращению с отходами», — отметил министр, отдельно подчеркнув, что необходимо также создать соответствующую инфраструктуру, чтобы граждане имели возможность вывозить отходы.

Читайте также: Купаться не рекомендуют на всех пляжах Киева

Шмыгаль также обратился к главам областных государственных администраций в течение недели предоставить предложения, которые позволят максимально быстро изменить ситуацию со стихийными свалками. «Давайте сообща делать шаги, которые сейчас позволят практически и быстро начать решать эту ситуацию», — призвал он председателей ОГА.

Также Премьер-министр отметил, что по итогам совещания будет утвержден комплекс мер, и правительство будет контролировать его выполнение. Этот комплекс мер предусматривает, что областные и районные государственные администрации, органы местного самоуправления и соответствующие органы исполнительной власти должны: обеспечить обследование участков водных объектов и пойм и выявление участков загрязнения мусором; обеспечить ликвидацию несанкционированных и стихийных свалок и контроль за соблюдением ограничений для прибрежных защитных полос; обеспечить разработку схем санитарной очистки населенных пунктов и определить ответственных за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов; обеспечить финансирование из местных бюджетов мер для сбора, вывоза и переработки бытовых отходов.

В правительстве добавляют, что органы местного самоуправления должны обеспечить проведение просветительских мероприятий среди населения по надлежащему обращению с бытовыми отходами.

Читайте также: Министр назвал приоритетные направления работы Минприроды

Министерство защиты окружающей природной среды и природных ресурсов и Государственная экологическая инспекция должны также проработать вопрос внесения изменений в законодательство об увеличении размера штрафных санкций за засорение и загрязнение водных объектов и прибрежных защитных полос.

Как сообщается, в совещании приняли участие министр защиты окружающей природной среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров, председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малёванный и другие.

Фото: www.kmu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru