Степанов рассказал, может ли Украина вернуться к жесткому карантину осенью

Глава Минздрава не исключает, что уже осенью Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям. Ведь в это время всё зависит не только от коронавируса, но и от других сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ.

Об этом Максим Степанов рассказал в интервью «РБК-Украина«, передает «НБН«.

Чиновник отметил, ситуация с возвращением жесткого карантина — это как анекдот о возможности встретить динозавра на улице: шансы 50/50, или встретить, или нет. Также с карантином — могут вернуть, а могу не вернуть:

«Есть много факторов, от которых это зависит. Например — сезонные болезни, грипп, ОРВИ. Ведь в этот период заболеваемость растет».

На данный момент, говорит Степанов, Украина живет в адаптивном карантине и такой сценарий сохранится в дальнейшем:

«Мы понимаем, что влияет на прирост заболевших и какие ограничения надо вводить. Мы знаем, как влияет общественный транспорт, ТРЦ, клубы, массовые собрания. Я уверен, что в отдельных регионах будет увеличиваться число зараженных, но мы готовы оперативно реагировать на это».

Министр добавил, что основным показателем для возвращения к жёсткому карантину станет то, насколько больницы будут заполнены больными.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал продлить карантин ещё на месяц.