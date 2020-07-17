Степанов рассказал, при каких условиях Украина впишется в “коронавирусные” критерии ЕС

17.07.2020 13:17

Укринформ

Украина выйдет из европейских критериев красной зоны по коронавирусу, когда в течение двух недель среднее количество заболевших COVID-19 за сутки не будет превышать 480 человек.

Об этом министр здравоохранения Максимм Степанов сказал интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, почему Украину в ЕС относят к красной зоне.

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает нормы, принятые для себя в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", — сказал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19, за сутки — 809 новых.

По материалам: ukrinform.ru