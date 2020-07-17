Суд продлил арест Юлии Кузьменко до сентября – адвокат

17.07.2020 00:51

Укринформ

Печерский районный суд продлил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко на два месяца.

Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.

Следовательно, Кузьменко останется в следственном изоляторе до 13 сентября.

"Предсказуемо. Содержания под стражей до 13 сентября 2020 Юли Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла", – прокомментировал он.

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Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета.

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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривен. Необходимую сумму собрали менее чем за сутки.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru