Упрощение поездок в РФ для «ДНР»: подробности новой инициативы

«ДНР» может пойти на новый шаг в развитии отношений с Российской Федерацией. В ходе заседания по экономическим вопросам «общественной палаты республики» заведующий кафедры Транспортных технологий Донецкой академии Юрий Белов предложил «властям» способ, как можно упростить поездки в РФ.

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Метод довольно прост, но эффективен, он представляет собой внедрение автоматизированных систем управления движением на дорогах «ДНР» к границе России.

«Результатом этого метода станет создание «зеленых» маршрутов. Благодаря эффективной настройке работы светофоров мы можем сократить количество остановок в ходе движения к границам РФ», — заявил Белов.

Стоит отметить, что в заседании помимо членов «ОП» принимали участие многие видные деятели «ДНР», среди которых «заместитель министра транспорта» Александр Сало и представитель «народного совета ДНР» Алексей Дорофеев. Известно, что «республика» продолжает активно работать в направлении сближения с РФ и возможно уже скоро процесс перемещения из «ДНР» в РФ ускорится и станет более простым. Подобные инициативы «ДНР» в очередной раз доказывают связь «ДНР» и РФ.

Напомним, как сообщалось ранее, начались проблемы на «курорте ДНР»: источник предупредил о неприятностях в Седово.