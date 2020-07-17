В армию в этом году планируют призвать 16 460 срочников

17.07.2020 14:39

Укринформ

В 2020 году на срочную службу в ВСУ и другие военные формирования запланировано призвать 16 460 человек. Из военкоматов сегодня уже отправлено 9 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана весеннего призыва, который закончится 31 июля.

Об этом в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает корреспондент Укринформа.

«Всего в этом году запланировано призвать 16 460 человек, в том числе в ВСУ — 9 000, в Нацгвардию Украины — 5 460, в ГПСУ — 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 700 человек. По состоянию на сегодняшний день из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9465 человек, что составляет 57,5% от общего плана, в том числе для ВСУ — 4780 человек », — сообщил Таран.

Читайте также: В Украине всех призывников хотят тестировать на COVID-19

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса и карантина весенний призыв 2020 г. проходит в беспрецедентных условиях. Соответствующим указом Президента и распоряжением правительства призыв был перенесен на май-июль, поэтому весенняя призывная кампания продлится до 31 июля.

Министерством обороны совместно с Минобразования были даны разъяснения о порядке призыва на срочную службу лиц, которые заканчивают обучение по программе бакалавриата и изъявили желание учиться в магистратуре. В частности, военным комиссариатам и соответствующим органам на местах рекомендовано предоставлять отсрочку до 1 октября гражданам, которые сдают вступительные экзамены в магистратуру. В случае возникновения недоразумений по этому вопросу министр призвал обращаться на горячую линию Минобороны и заверил, что каждый случай будет изучаться индивидуально.

Таран также напомнил, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается личным заявлением.

По материалам: ukrinform.ru