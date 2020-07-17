В «ДНР» заявили о переходе на сторону НВФ «бойца ВСУ»: подробности

В так называемой «ДНР» заявляют, что якобы «боец ВСУ» перешел на сторону НВФ.

Об этом сообщил портал DonPress, передает НБН.

Так называемое «управление народной милиции ДНР» заявляет, что «украинский военнослужащий» перешел на сторону НВФ. Имя «бойца ВСУ» боевики не сообщают.

Представители так называемой «милиции ДНР» заявляют, что они совместно с «силовиками» обеспечили безопасный переход «бойца ВСУ» на сторону НВФ.

Стоить отметить, что официального подтверждения данной информации от штаба ООС нет. Вполне вероятно, что это очередная информационная провокация подконтрольных РФ боевиков «ДНР».

Ранее боевики «ДНР» распространяли информацию о том, что якобы на их сторону перешел «боец ВСУ» по имени Анатолий.

Напомним, ранее мы сообщали, что стало известно, сколько жителей «ДНР» хотят выехать из «республики».