В ОАСК заявили, что их обыскивают по "делам Майдана"

17.07.2020 16:07

Укринформ

В Окружном адмисуде города Киева заявили, что у них проходят обыски в рамках расследования дел Майдана.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований — расследование дел Майдана", — говорится в сообщении.

В суде отметили, что "в очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела — на основании постановления суда (в этот раз — Ленинского районного суда г. Кировоград)".

Как отметили в Окружном административном суде Киева, "начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом".

В то же время в судебном учреждении отметили, что ОАСК продолжает работу в обычном режиме.

Как сообщалось, во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.

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По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева также погибли 17 силовиков.

Расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Однако с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюка было расформировано.

В начале января 2020 года руководителем отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" назначили Александра Буряка.

По материалам: ukrinform.ru