В Украине завершилась основная сессия ВНО-2020

17.07.2020 21:55

Укринформ

Сегодня внешнее независимое оценивание по химии – последнее тестирование основной сессии ВНО-2020 – составляли 10 880 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Внешнее независимое оценивание по химии – последнее тестирование основной сессии ВНО-2020 – составляли 10 880 человек, это 77,14% от общего количества зарегистрированных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тестированию не допустили 3-х участников. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

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Порог “сдал/не сдал” и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля.

В МОН добавили, что ученики, которые смогли принять участие в основной сессии тестирования по химии по причинам, которые не зависели от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкция, как это сделать, размещена по ссылке на сайте УЦОКО.

В министерстве напомнили, что основная сессия ВНО в этом году началась 25 июня и проходила в безопасных условиях. Количество учащихся, которые приняли участие в тестирование основной сессии ВНО:

математика – 152 180;

украинский язык и литература – 275 081;

физика – 22 284;

иностранные языки – 2 277 (испанский, немецкий, французский) и 105 157 (английский);

история Украины – 178 714;

биология – 74 460;

география – 92 962.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.

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Как сообщалось, 16 июля экспертная комиссия при УЦОКО определила пороговые баллы “сдал/не сдал” для ВНО по математике и физике. 23 июля экспертная комиссия определит порог "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии, а 28 июля – по географии и химии.

По материалам: ukrinform.ru