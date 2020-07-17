Во дворе «янтарного» Розенблата взорвалась граната
Во дворе "янтарного" Розенблата взорвалась граната
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17.07.2020 14:47
Укринформ
Ночью во дворе рядом с домом бывшего народного депутата Борислава Розенблата взорвалась граната, но никто не пострадал.
Об этом сам Розенблат сообщил в Facebook.
«К сожалению, это правда, ночью во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью, никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности», — говорится в сообщении.
По словам Розненблата, по данному факту уже написано заявление в полицию.
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Как информирует отдел коммуникации полиции Житомирской области, на месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции обнаружили осколки предмета, похожего на гранату.
«В результате первоочередных действий установлено, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный бросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал», — отмечают в полиции.
Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств. Предварительная квалификация события — ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Борислав Розенблат был народным депутатом Украины VIII созыва от округа №62 с центром в Житомире. Известен как фигурант так называемого «янтарного дела».
Как сообщалось, 19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды в сумме более 300 тыс. долларов за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
По материалам: ukrinform.ru