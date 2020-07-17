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Во имя памяти погибших рейса МН17 справедливость должна восторжествовать — Зеленский

17.07.2020 10:34

Укринформ

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолета рейса MH17 и заявил, что во имя их памяти и мира справедливость должна восторжествовать.

Об этом глава государства написал в Twitter.

«Ничто не вернет потерянных жизней и не заглушит горе родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибших в катастрофе самолета рейса MH17. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших», — отметил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель от имени всех стран сообщества выступил сегодня с заявлением по поводу 6-й годовщины катастрофы рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", в которой Евросоюз призывает Россию признать свою ответственность за уничтожение самолета.

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Россия не признает себя виновной в смерти пассажиров и членов экипажа.

По материалам: ukrinform.ru