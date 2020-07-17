Убийство Шеремета: суд ограничил сроки ознакомления с делом до 14 августа

17.07.2020 18:41

Укринформ

Печерский райсуд Киева постановил ограничить сроки для ознакомления с материалами уголовного производства относительно убийства Павла Шеремета всем подозреваемым и их защитникам до 14 августа.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат одного из подозреваемых по делу, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) Дмитрий Круговой.

«Всем (подозреваемым и их защитникам ограничили срок для ознакомления с материалами дела — ред.). Но частично не так, как просил следователь. Они просили ограничить срок ознакомления на 10 дней, а ограничили до 14 августа», — сказал Круговой.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 февраля руководитель юридической фирмы «Сенс консалтинг», приобщенной к защите Антоненко, Леонид Маслов заявил, что рост подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко ( "Риффмастера") составляет 179,7 см.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

16 июля Печерский районный суд Киева продлил возложенные на Дугарь обязательства, однако исключил из перечня свидетелей, с которыми ей нельзя общаться, военнослужащих, с которыми Яна проходит службу.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru