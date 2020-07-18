Глава ВС: Рада должна безотлагательно принять изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"

18.07.2020 20:14

Укринформ

Верховная Рада Украины должна безотлагательно принять предложенные Президентом изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", чтобы запустить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и не допустить приостановления судебной системы страны.

Об этом председатель Верховного суда Валентина Данишевская сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Поданный Президентом законопроект фактически направлен на имплементацию решений Конституционного суда в части существования ВККС и некоторых полномочий Высшего совета правосудия. Также проект закона в определенной степени касается деятельности Верховного суда и решает судьбу судей Верховного суда Украины, которые утратили свои полномочия в декабре 2017 года", — подчеркнула Данишевская.

По ее словам, безотлагательность этого законопроекта имеет особое значение, потому что с осени прошлого года судебная система "утратила" один из ключевых органов — Высшую квалификационную комиссию судей Украины, без которой судей не могут назначать на должности и переводить.

По мнению председателя суда, создание ВККС и перевод судей Верховного суда Украины в Верховный суд являются первоочередными задачами, другие вопросы судебной реформы могут дискутироваться и приниматься парламентом отдельно.

Комментируя норму законопроекта о переводе судей Верховного суда Украины в Верховный суд, Данишевская отметила, что в этой ситуации "наихудшее — это вообще никак не решать эту проблему".

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По ее словам, судей Верховного суда Украины девять. "Думаю, что никаких проблем после принятия закона не будет: если они захотят рассматривать дела, то смогут полноценно осуществлять правосудие в Верховном суде. С нашей стороны нет никаких опасений или барьеров по этому поводу", — отметила она.

Говоря о возможности принятия законопроекта в ближайшее время, Данишевская добавила: "У меня нет такой уверенности. Но хотелось бы, чтобы хотя бы ключевые вопросы были решены, ведь без возобновления деятельности ВККС судебная система просто остановится".

Закон "О судоустройстве и статусе судей" определяет правовые основы организации судебной власти и осуществления правосудия в Украине с целью защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц, интересов государства на принципах верховенства права, определяет систему судов общей юрисдикции, статус профессионального судьи, народного заседателя, присяжного, систему и порядок осуществления судейского самоуправления и устанавливает систему и общий порядок обеспечения деятельности судов и регулирует другие вопросы судоустройства и статуса судей.

По материалам: ukrinform.ru