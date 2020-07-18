Российский Дальний Восток на грани социального взрыва: Кремль боится применять силу (Видео)

Главное Общество
Ник Петров0

В субботу 18 июля массовые протесты в Хабаровске достигли огромных масштабов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

В Хабаровске на митинг вышли 80 тысяч жителей.
В Хабаровске не прекращаются протесты, Дальний Восток на грани взрыва. Фото: dialog.ua.

На митинг вышли уже около 80 000 человек. Это самая многочисленная акция за 8 дней протестов. Фактически на митинге присутствует каждый седьмой житель Хабаровска. Местные полицейские бездействуют. Кремль боится задействовать Росгвардию для разгона людей. Москва заняла выжидательную позицию.

Как ранее отмечалось, «восстание» на Дальнем Востоке России спровоцировал арест и отправка в Москву губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Однако сегодня уже, помимо требований об освобождении Фургала и справедливого суда над ним в Хабаровске, митингующие выкрикивают и лозунги, направленные против кремлевских властей. Люди скандируют:

«Мы здесь власть!», «Москва, отвечай!», «Путина в отставку» и другие.

Видео с места событий.

Ранее сообщалось о том, что Хабаровск взорвался массовыми протестами, на очереди Владивосток.


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