Вакцинация детей: Центр здоровья напомнил о кори, полиомиелите и дифтерии

18.07.2020 08:15

Укринформ

В Украине показатели вакцинации по каждому заболеванию из Национального календаря прививок не превышают в среднем 30%.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья, обнародованные в Facebook.

От туберкулеза вакцинированы лишь 33,4% детей до первого года жизни.

От гепатита В — 26,7% детей до 1 года.

От кори, паротита, краснухи — 28,3% годовалых детей и 30,1% — детей в возрасте 6 лет.

От дифтерии, столбняка вакцинированы лишь 31,6% детей до года, 32,4% детей в возрасте 18 месяцев, 15,9% детей — в возрасте 6 лет, 15,5% детей 16 лет.

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Среди взрослых уровень вакцинации от дифтерии и столбняка составляет 21,2%.

От коклюша вакцинированы 31,6% детей до года и 32,4% детей в возрасте 18 месяцев.

От полиомиелита привиты 30% детей до года, 30,6% детей в возрасте 18 месяцев, 27, 4% детей 6 лет, 29,8% детей 14 лет.

От хиб-инфекции — 29,4% детей до года и 27% детей годовалого возраста.

В Центре общественного здоровья отмечают, что вакцины обеспечивают защиту в любом возрасте, поэтому ограничений по возрасту нет. Своевременная и полная вакцинация защищает вас и окружающих от серьезных и потенциально смертельных заболеваний.

Для создания надлежащего иммунитета прививки необходимо начинать уже с рождения ребенка, еще до того, как он начнет активно контактировать с другими.

Профилактические вакцинации проводят в пунктах прививок (постоянных или временных). Как правило, такие пункты работают при учреждениях здравоохранения всех форм собственности, имеющих соответствующую лицензию.

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В отдельных случаях, вакцинировать могут во временных пунктах прививок при учебных заведениях, предприятиях, организациях и тому подобное.

Чтобы вакцинироваться, необходимо обратиться к врачу. Он осмотрит вас и объяснит все, что интересует, в частности: возможные проявления организма на прививку; случаи, когда следует обратиться к врачу и т.д.

Также врач сообщит, когда нужно делать следующее прививки. В случае, когда вакцинируют по Национальному календарю прививок, будет подобрана оптимальная схема иммунизации.

Перед вакцинацией необходимо заполнить форму «Информированное согласие и оценка состояния здоровья человека или ребенка одним из родителей, законным представителем ребенка на проведение прививки или туберкулинодиагностики», утвержденную Министерством здравоохранения Украины, которая используется по всей территории страны.

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В пунктах прививок для вакцинации используются только те медицинские работники, которые прошли специальную ежегодную подготовку и владеют правилами организации и техники проведения прививок, а также навыками оказания неотложной помощи.

Противопоказания к вакцинации для каждого определяется индивидуально. Решение принимает врач, исходя из Перечня медицинских противопоказаний, который обновили в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

По материалам: ukrinform.ru