Для Украины начало открываться окно в Крым, готовимся: Борислав Береза

Уже восьмой день Хабаровск, да и весь российский Дальний Восток находится в лихорадочном состоянии из-за массовых протестов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы, это является хорошим знаком для Украины. У Путина появляется много проблем внутри России, и есть надежда, что в скором времени он вынужден будет покинуть Донбасс и Крым.

«Любые протесты в РФ выгодны Украине по той причине, что ослабляют власть в РФ, разрушают эфэсбешную диктатуру Путина и приближают конец финансирования Кремлем войны против Украины», — отметил Береза.

А проблемы в России связаны с серьезным экономическим кризисом и обнищанием населения, которое устало от несменяемости власти.

Бывший нардеп считает, что дальше ситуация будет еще больше ухудшаться, что приведет к росту протестных настроений по всей Российской Федерации и в конечном итоге к краху путинского режима.

Как подчеркнул Береза, для Украины открылось окно возможностей для возвращения Крыма и Донбасса.

«Это может произойти в любой момент. И к этому надо быть готовыми. Напоминаю, как грохнулся СССР, чья финансовая и военная мощь были тогда на порядок выше, чем сейчас у РФ. Путинская империя идет по тому же вектору», — подчеркнул экс-нардеп.

Как отметил Береза, события в Хабаровске являются «первым звоночком» краха режима Путина.

Ранее сообщалось о том, что российский Дальний Восток на грани социального взрыва.