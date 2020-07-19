Коронавирус за сутки выявили у 41 ребенка и 72 медиков

19.07.2020 11:54

Укринформ

За минувшие сутки в Украине выявлен 731 новый больной СОVID-19, из них 41 ребенок и 72 медицинских работника. Выздоровели 354 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

«За минувшие сутки заболел 731 человек, из них 41 ребенок и 72 медицинских работника. Были госпитализированы 145 человек. За последние сутки зафиксировано 8 летальных случаев. Выздоровели 354 пациента. Всего за все время пандемии заболели 58 842 человека. Из них 4 170 детей и 7 958 медицинских работников. В общем выздоровели 30 879 человек, число летальных исходов составляет 1 485 », — сказал Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки в целом было осуществлено 17 745 тестирований. Из них 11 023 — исследование методом ПЦР. 6 722 — исследование методом ИФА.

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«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего случаев зафиксировано в Львовской области — 109, Ивано-Франковской области — 79, Ривненской области — 67 и городе Киев — 872", — подытожил министр.

Как сообщалось, общее количество инфицированных COVID-19 в мире на утро 19 июля составляло 14 429 382 человека. Количество смертельных случаев — 604 963. Выздоровели — 8 620 954 пациента.

По материалам: ukrinform.ru