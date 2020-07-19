Пенсии от 10 тысяч гривен: в Пенсионном фонде разъяснили, сколько денег «светит» украинцам

По заявлению Пенсионного фонда более 50% пенсионеров в Украине получают минимальные выплаты, не превышающие трех тысяч гривен.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Это даже меньше размера прожиточного минимума.

А пенсии свыше 10 тысяч получают только три процента пенсионеров.

Статистические данные очень неутешительны.

Самые низкие пенсии до 1400 гривен получают около 0,6% пенсионеров;

от 1400 до 1500 гривен имеют около 16% людей;

от 2 до 3 тысяч гривен получают больше всего пенсионеров: таких чуть больше чем 45%;

— пенсию от 3 до 4 тысяч имеют 14% людей;

— выплаты 4-5 тысяч гривен ежемесячно получают около 8%;

— от 5 до 10 тысяч имеют почти 11%;

— пенсию более 10 тысяч получают около 3% пенсионеров.

Как отметили в ПФУ, в июле 2020 года на дофинансирование пенсий было направлено 2,6 миллиардов гривен.

Однако, даже это не покрыло дефицит. Вместе с тем в ПФУ отмечают, что все выплаты будут проведены в определенные даты.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», – заверили в Пенсионном фонде.

Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидает значительное повышение пенсий в 2021 году.