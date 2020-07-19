Сразу 7-8 тысяч на руки: украинцы получат от правительства денежное пособие

Главное Общество
Ник Петров0

Кабинет министров принял решение о выделении денежных средств для оказания помощи украинцам, которые потеряли работу в период карантина.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Карантинное пособие по безработице.
Карантинное пособие по безработице, кто и сколько получит. Фото: news.dtkt.ua.

По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по социальной политике Михаила Цымбалюка правительством Украины выделено шесть миллиардов гривен для оказания помощи тем, кто лишился работы в связи с карантином.

Как уточнил депутат, таких украинцев насчитывается около 2 миллионов человек.

«Суммы от 600 гривен до 7-8 тыс. гривен в зависимости от последнего места работы и срока такой помощи», — пояснил Цымбалюк.

Также замглавы парламентского комитета сообщил о том, что часть людей, потерявших работу во время карантина, не были трудоустроены официально, и организации не перечисляли за них средства в бюджет государства.

Поэтому, чтобы обеспечить всех людей социальной помощью, необходимо было привлечь все возможные денежные резервы.

Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидает значительное повышение пенсий в 2021 году.


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