Судья Вовк возразил вручения ему подозрения

19.07.2020 10:53

Укринформ

Председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, о чем в пятницу сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом Волк написал накануне на своей странице в Facebook.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, после завершения которого правовым путем и в порядке, предусмотренным законом, буду доказывать свою правоту", — отметил председатель ОАСК.

Он заявил, что обыски в суде, которые проходили 17 июля, являются «очередной попыткой давления на ОАСК» и на него лично.

"Но я в отставку не пойду. Это политика. Если же говорить о праве, а не о политике, то нужно отметить, что очередные «подозрения» объявлены на те же факты, что и год назад. Фактам, которым уже была дана определенная оценка . По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей ", — заявил Вовк.

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Как сообщал Укринформ, 17 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, одному из его заместителей и еще 5 судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

По материалам: ukrinform.ru